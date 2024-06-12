12 июня 2024, 17:14
В Петрозаводске утонул 18-летний парень, водолазы нашли тело
Поисковый отряд объявил о гибели юноши, которого искали два дня
Сегодня днем водолазы обнаружили тело погибшего 18-летнего парня и достали его на поверхность, сообщает Карельская поисково-спасательная служба.
11 и 12 июня Петрозаводским поисково-спасательным отрядом проводились мероприятия по поиску молодого человека 2005 года рождения в акватории Онежского озера в районе пляжа Пески. Сообщается, что его личные вещи были обнаружены ранее на пляже.
Тело погибшего обнаружено водолазами службы днем 12 июня. В паблике "ЛизаАлерт" под объявлением о поиске молодого человека сегодня появился комментарий: "Найден. Погиб".
Участники поискового отряда принесли соболезнования родственникам и друзьям погибшего. // Фото: Карельская поисково-спасательная служба.