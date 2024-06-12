Расселенный дом загорелся в центре Петрозаводска

Сегодня около двух часов дня загорелся дом в Петрозаводскев по адресу ул. Суоярвская,1. Это в самом центре столицы Карелии, недалеко от автовокзала.

Как рассказали в МЧС Карелии, пожарные незамедлительно выехали на место. Дом давно был аварийным, все жильцы выехали. Возгарание произошло на втором этаже.

С огнем боролись 9 пожарных, были привлечены 2 единицы техники. Площадь возгарания - 25 квадратных метров, через полчаса огонь локализовали.

Причина пожара пока не известна, обстоятельства выясняются. // Фото: фрипик.