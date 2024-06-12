В Петрозаводске пропал 18-летний юноша

В Петрозаводске вторые сутки ищут Нагиева Вахида Джабраиловича, молодому человеку 18 лет. О поиске и просьбе помочь объявил поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Сообщается, что рост юноши 175 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы черные, глаза карие.

Уточняется, что с 11 июня о Вахиде ничего не известно. Какая была на нем одежда, поисковики сказать не могут.

Всех, кто что либо знает о местонахождении пропавшего, простя позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. // Фото: ЛизаАлерт.