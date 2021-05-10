В Петрозаводске у пожилого мужчины остановилось сердце за рулем

Групповая авария на Кукковке в Петрозаводске произошла в результате сердечного приступа у 80-летнего водителя.

9 мая в 11:13 на улице Балтийская, 13, у водителя автомобиля «Рено Логан» случился сердечный приступ. Автомобиль наехал на припаркованную машину BMW X5, от удара иномарка наехала на «Крайслер», который наехал на «Додж». Автомобили получили механические повреждения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, водитель «Рено» умер до прибытия медиков. В машине также находилась 80-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в БСМП. Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.