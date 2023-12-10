В Петрозаводске снимут короткометражный фильм «В темноте»

На кастинг для участия в короткометражном художественном фильме «В темноте» в Петрозаводске записалось около 320 человек. И это уже далеко не первый короткий метр, который снимается в столице Карелии. В августе и сентябре прошли два мероприятия, посвященные карельскому кино - это кинофестиваль «Банка» и «Отчетные кинопоказы 2023».

«Проект «В темноте» - это наш первый проект подобного рода. У него есть четкая цель, которую можно сформулировать так: профилактика девиантного поведения среди молодежи», - рассказала режиссер фильма Дарья Лещева.

Участники кастинга подготовили различные прозаические отрывки, чтобы продемонстрировать свои актерские данные, и ответили на несколько вопросов режиссера.

Теперь Дарье Лещевой предстоит длительная и очень непростая работа - определить, кто из этих 320 претендентов войдет в ее проект и в ее команду. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".

