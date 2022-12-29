В Петрозаводске сегодня можно сдать ртутьсодержащие отходы

Жители Петрозаводска сегодня могут сдать ртутьсодержащие отходы, сообщает пресс-служба мэрии. Сбор организуют совместно с компанией «Автоспецтранс».

Для сбора установлен специальный контейнер по адресу: Вытегорское шоссе, 82. Режим работы с 12:00 до 19:00.

Кроме того, петрозаводчане могут сдать и отработанные шины. Их собирают в специальный контейнер, установленный возле проезда Тидена ежедневно с 9:00 до 16:00. В мэрии напомнили, что один человек может утилизировать бесплатно не более четырех покрышек.