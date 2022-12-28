В карельский поселок Кинелахта придет интернет

Жители поселка Кинелахта в Пряжинском районе не зря старались голосовать за подключение к интернету. Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом карельскую глубинку.

Сейчас в Кинелахте монтируют оборудование для сотовой связи. От снега расчищена площадка напротив остановки. На место бывшего подсобного хозяйства, привезли опоры для вышки. Все работы планируют закончить в начале января. Обещают устойчивую мобильную связь оператора Tele2, интернет 4G.

«Не дышите, чтоб не спугнуть! Если честно, то я была уверена, что это вообще никогда не случится в Кинелахте, поэтому я просто счастлива, что это событие происходит. Наконец -то дошла цивилизация»,

- делятся радостью подписчики сообщества «Кинелахта - меж двух озер».

До этого времени жители поселка оставались отрезанными от внешнего мира из-за отсутствия сотовой связи. Ускорить доступность мобильной связи помогло участие в голосовании за подключение населенных пунктов к мобильному интернету в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на Госуслугах. По правилам участия голосовать за конкретное село могут постоянно зарегистрированные жители или их родственники. А также те, кто ездит в глубинку на отдых.

Села, поселки и деревни с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые наберут больше всего голосов, по итогам голосования будут подключены к мобильному интернету в первую очередь.

«Теперь можно по телефону рыбачить и ягоды собирать. Лепота», — радуются жители Кинелахты.

Ранее были подведены итоги очередного голосования. До 31 декабря 2023 года высокоскоростной интернет появится в Лоймоле, Новом Машезере, Ряймяле, Нелгомозере, Ууксе, в поселках Тоунан и Плотина. // фото unsplash.com