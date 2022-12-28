Детей отправили на каникулы, а катков в Петрозаводске нет

Текст: Елена Малишевская

В связи со сложной гриппозной обстановкой в Петрозаводске школьников отправили на зимние каникулы на неделю раньше, с 26 декабря. Многие родители забрали малышей и из детских садов. Но чем детям заниматься? Ни катков, ни горок в нашем городе нет. Две ледовые площадки – в «Луми» и в «Лотос-Плазе» - на всю столицу.

В воскресенье петрозаводчанка Вера Плашкевич с восьмилетней дочкой отправилась в спортивный комплекс «Луми». Очень хотели покататься на коньках. Посмотрели расписание – вечернее массовое катание есть. Билетов заранее не купить, только в порядке живой очереди, поэтому приехали пораньше.

«Очередь из входа торчала на несколько метров, хотя мы приехали минут за 15 до начала. В итоге простояли минут 20-25, промерзли, и нас не пустили - всех, кто стоял на крыльце, наверное, больше десяти человек. Часть пошла ругаться, мне не захотелось портить себе настроение».

Как рассказал нам директор центра «Луми» Василий Филин, по муниципальному заданию лед в первую очередь предоставляется воспитанникам спортивной школы № 6. А что останется по времени – горожанам. Поэтому и массовых катаний так мало: три раза в будни по утрам, и только два вечерних – в субботу и воскресенье. Одновременно на каток могут выйти не больше 120 человек. Желающих гораздо больше.

«Я хотела бы понять логику. Продавали бы билеты заранее - не было бы очередей и мерзнущих на улице людей. Никто к нам не выходил. Когда я зашла в здание хотя бы погреться (я ж не одевалась на стояние на улице), на кассе повесили объявление: билеты на массовое катание закончились. При этом на сайте Луми нет информации о том, что количество билетов ограничено»,

- недоумевает Вера Плашкевич.

В «Луми» пообещали, что в новогодние праздники массовых катаний будет больше: 2 января два раза в день, а с 3 по 8 января включительно – трижды: утром днем и вечером. Билеты заранее продавать не планируют. Все будет по старой схеме: кто пришел, успел купить билет в кассе, тот и катается.

Впрочем, горожане задают вопросы не только директору «Луми», но и всем ответственным за спортивную инфраструктуру: почему не залить катки на пришкольных участках? Или на стадионе «Юность»?

«В этом году на Кирова ни одной горки, во всем городе пока ни одного катка. В прошлом году вроде обещали отреставрировать на "Юности". И залить катки у школ, что было наглой ложью. Например, у лицея № 13 его так и не залили, хотя в СМИ была информация, что зальют».

Руководство стадиона «Юность» сообщило, что в этом году катка у них точно не будет: берегут дорогое футбольное покрытие. А вот в следующем возможно: освободилось место после переноса скейт-парка.

В центре спортивной подготовки обещают, что каток на площади Кирова заработает 30 декабря. Делают его уже почти месяц, может, качество льда будет приличное?

В Губернаторском парке каток откроется, скорее всего, во второй половине января. Его по традиции благоустраивает филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1». В парке уже проведены предварительные работы и наморожен первый лед.

В городской администрации рассказали, что планируется еще три катка: у школ № 11 и № 35, а также на набережной Варкауса. Правда, когда они будут открыты, никто сказать не может. Погодные условия неподходящие. Возле 11 школы начинали заливку, но свернули: нежданно установилась плюсовая температура.

Злые на языки горожане во многих пабликах пишут, что у нас катков в Петрозаводске достаточно. Вот такой, например, образовался на улице Владимирской в Пятом поселке.

«Пять дней лилась вода из люка, звонили не один раз в 051, сказали: "Водоканал работает"... Дорога превратилась в каток, некоторые припаркованные машины, которые не ездят, просто "вросли" в лёд... В некоторых местах образовались огромные ямы с ледяными наростами».

Но мы отвлеклись от темы, материал не об этом. Уважаемые читатели, возможно, мы просто не видим, и прекрасные катки и горки для детей в нашем городе есть?

Если вы знаете о существовании таких спортивных объектов, может быть, сделанных силами самих горожан – сообщите в нашу редакцию. Мы с удовольствием расскажем о них. // Фото: ТГК-1, правительство РК, спортивный центр "Луми", Вера Плашкевич, паблик "Подслушано в ПТЗ".