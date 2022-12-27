27 декабря 2022, 21:35
Интернет проведут еще в семь населенных пунктов Карелии
Стали известны итоги голосования по проекту «Устранение цифрового неравенства»
Высокоскоростной интернет появится в населенных пунктах в Суоярвском, Беломорском, Питкярантском, Кондопожском, Лахденпохском и Лоухском районах. Об итогах голосования по проекту «Устранение цифрового неравенства» сообщил в своем аккаунте спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.
До 31 декабря 2023 года глобальная паутина появится в Лоймоле, Новом Машезере, Ряймяле, Нелгомозере, Ууксе, в поселках Тоунан и Плотина.
Проект Минцифры позволит к 2030 году провести Сеть во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. // фото unsplash.com