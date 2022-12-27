Финского общественника отметили почетным знаком в Карелии

Финскому общественнику и правозащитнику Йохану Бекману вручили почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора республики.

В издательстве Бекмана были выпущены книги историка из Петрозаводска Сергея Веригина о Зимней войне и деяниях финских военных на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Презентация нескольких трудов с участием Бекмана проходила в ПетрГУ.

Общественник предложил в качестве перспективных совместных проектов - лекции, визиты делегаций. // фото пресс-служба губернатора РК