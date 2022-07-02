02 июля 2022, 12:07
В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в хищении
Полиции в поисках требуется помощь горожан
Сотрудниками петрозаводского отела полиции № 2 устанавливается личность женщины, запечатленной на фотографии. Она подозреваемая в имущественном преступлении.
«Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемой, просят связаться с полицией. Конфиденциальность гарантируется»,
- говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Сообщить информацию можно по номерам телефонов: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102). Фото: 10.мвд.рф.