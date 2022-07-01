За сутки мошенники выманили у жителей Карелии 3,4 миллиона рублей

Ежедневно в полицию Карелии поступают заявления от граждан, лишившихся крупных сумм денег после «звонка из банка». По сообщению пресс-службы МВД Карелии, только за сегодняшний день мошенники выманили у жителей Карелии более 3 млн рублей.

На уловку аферистов попался 26-летний житель Петрозаводска, которому позвонил неизвестный и представился работником финансового учреждения. Мужчина узнал, что у его банковской карты заканчивается срок действия, в связи с чем необходимо было быстро перечислить денежные средства на другой счет. Он обналичил 900 тысяч рублей и перевел их неустановленному лицу.

52-летнему петрозаводчанину по телефону сообщили, что на его имя кто-то оформил кредит на сумму 500 тфсяч рублей. Под предлогом отмены незаконной операции, аферисты вынудили мужчину взять в банке такую же сумму и перевести средства на их счет. Аналогичным образом был обманут и 46-летний житель Костомукши: он потерял более двух млн рублей.

«Зачастую жертвами преступников становятся и те граждане, которые оформляют сделки купли-продажи, а также пользуются различными услугами через интернет. Так, житель столицы Карелии решил воспользоваться специальным сервисом попутчиков, чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Через мессенджер он получил сообщение якобы от водителя, который просил внести предоплату. Мужчина прошел по ссылке, указал реквизиты карты, после чего у него списали 5 тысяч 800 рублей»,

- рассказали полицейские. Фото: pxhere.