27 мая 2020, 10:00
В Петрозаводске помыли Гоголевский мост
В ближайшие дни работа по помывке дорожных ограждений продолжится в центре города
В столице Карелии идет работа по помывке дорожных ограждений, сообщает администрация города.
Первым объектом стал Гоголевский путепровод.
«В рамках исполнения муниципального контракта ООО «ТехРент» приступило к помывке дорожных ограждений. Накануне вечером подрядчик работал на Гоголевском путепроводе. В ближайшие дни будут также помыты ограждения на Красноармейской улице и Шотмана»,
- сообщают в мэрии.
Также в администрации напоминают, что в разных районах города продолжаются текущие работы по содержанию улично-дорожной сети.