В Петрозаводске помыли Гоголевский мост

В столице Карелии идет работа по помывке дорожных ограждений, сообщает администрация города.

Первым объектом стал Гоголевский путепровод.



«В рамках исполнения муниципального контракта ООО «ТехРент» приступило к помывке дорожных ограждений. Накануне вечером подрядчик работал на Гоголевском путепроводе. В ближайшие дни будут также помыты ограждения на Красноармейской улице и Шотмана»,

- сообщают в мэрии.

Также в администрации напоминают, что в разных районах города продолжаются текущие работы по содержанию улично-дорожной сети.