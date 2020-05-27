Движение по трассе «Кола» в Карелии перекроют из-за буровзрывных работ

В первые дни лета движение транспорта на участке трассы «Кола» в Сегежском районе будет закрыто из-за проведения буровзрывных работ.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Кола», движение будет закрыто на участке трассы Р-21 Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия.

Буровзрывные работы будут проводиться 1 июня с 14:00 до 18:00 на участке км 757 — км 758; 2 июня с 14:00 до 18:00 на участке км 757 — км 758; 3 июня с 14:00 до 18:00 на участке км 758 — км 759; 4 июня с 14:00 до 18:00 на участке км 758 — км 759. Автомобилистов просят соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков.