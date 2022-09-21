В Петрозаводске похоронили погибшего на Украине Артема Ланцова

Водителя-электрика аппаратной в батальоне управления Артема Ланцова, погибшего в ходе специальной военной операции, похоронили накануне в Петрозаводске. Об этом в своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир Любарский.

«Петрозаводчане простились с ефрейтором Артемом Олеговичем Ланцовым, который погиб 11 сентября в ходе специальной военной операции в помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам. Конечно, никакие слова не смогут унять боль от потери отца, мужа, сына…»

- написал глава города.

Глава города отметил, что 11 сентября – сложная дата - это великий церковный праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи, который когда-то принял насильственную смерть за свои убеждения.

«И Артем Ланцов принял свою смерть не на Родине, но за Родину. За то, чтобы мы и наши дети жили в мире…Петрозаводск будет помнить его. Вечная слава. Вечная память,» - написал Любарский. (фото со страницы главы города)