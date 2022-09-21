Два отечественных автомобиля и погрузчик сгорели в Карелии

Утром 20 сентября петрозаводским спасателям поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле у дома на улице Петрова. С огнем до прибытия пожарных справились очевидцы. В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2115, принадлежащем жительнице Петрозаводска, огнем были повреждены салон и панель приборов. Причину пожара и материальный ущерб теперь предстоит выяснить специалистам.

Еще одна «пятнашка» горела в Кондопожском районе. Пожар произошел днем 19 сентября на 484-м километре ФАД Р-21. Когда преодолев значительное расстояние, пожарные прибыли к месту вызова, то автомобиль было уже не спасти. По данному пожару проводится проверка, причина возгорания устанавливается.

Еще один пожар произошел вечером 19 сентября на станции Деревянка Прионежского района. В результате пожара в автопогрузчике МКСМ-800 огнем был поврежден моторный отсек. С пожаром до прибытия огнеборцев при помощи огнетушителя справились самостоятельно очевидцы. Причина пожара устанавливается. (фото unsplash.com, Dominik Sostmann)