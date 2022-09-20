20 сентября 2022, 20:49
В Петрозаводске ищут очевидцев происшествия
Водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу и чуть не сбил его
Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения ПДД, произошедшего 19 сентября в 18.47 в районе дома № 8 по улице Попова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Просим откликнуться очевидцев данного нарушения. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900»,
- говорится в сообщении. Скриншот видео: ГИБДД.