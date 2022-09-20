В Латвию пытались вывезти останки доисторических животных

Останки древних животных и предметы советской и немецкой военной амуниции XX века обнаружили псковские таможенники в грузовом автомобиле, перевозившем международные почтовые отправления. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«Посылки были задержаны на пункте Бурачки. Одна из них была адресована в Латвию. В ней перемещались немецкие и советские каски времен Великой Отечественной войны, плащ-палатки, армейская буденовка, полевой рюкзак, немецкая пряжка, а также три противопехотные мины, ручки от гранат и другие предметы. Часть изделий маркирована нацистской символикой»,

- уточнили в ведомстве.

Вторая посылка следовала через территорию прибалтийского государства транзитом в США. В ней обнаружили части черепов и нижние челюсти древних млекопитающих общим весом более 36 кг. Весь выявленный незаконный груз по документам проходил как сувенирная продукция. В настоящее время товары изъяты. Проводится расследование. Фото: sztu.customs.gov.ru.