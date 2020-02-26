В Петрозаводске пенсионера осудили на 12 лет за убийство знакомого

В Петрозаводске суд признал 67-летнего мужчину виновным в убийстве. В феврале 2019 года мужчина выпивал со знакомым в Петрозаводске. Между ними вспыхнула ссора. Пенсионер напал на знакомого с ножом и причинил ему множественные ранения, сообщили в Следкоме по Карелии.

Потерпевший скончался, а нападавший скрылся. Преступление оставалось нераскрытым пять месяцев. Однако затем нападавший был установлен и арестован.

Суд назначил убийце наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.