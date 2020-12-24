В Петрозаводске отключат электричество на нескольких улицах

Завтра, 25 декабря, в Соломенном будут проведены работы на электросетевом оборудовании. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с этим, дома на улицах Молодежная, Новая, Малая, Детская, Октября, Труда, Соломенская и Красный прибой будут ограничены от подачи электричества в течение нескольких часов в период с 10 до 15 часов.

Энергетики извинились перед петрозаводчанами и подчеркнули, что работы, из-за которых будет отключено электричество, помогут улучшить энергоснабжение района. Фото twimg.com