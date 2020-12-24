Минприроды Карелии рассказало о заготовке новогодних елей

Как сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, согласно статье 31 Лесного Кодекса РФ осуществление заготовки деревьев для новогодних праздников может осуществляться в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.

В Республике Карелия в 2011 году принят Закон Республики Карелия от 17.10.2011 № 1529-ЗРК

«Об исключительных случаях заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 вышеуказанного правого акта заготовка деревьев для новогодних праздников в исключительных случаях, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Таким образом, заготовка деревьев для новогодних праздников является предпринимательской деятельностью и может осуществляться только соответствующими хозяйствующими субъектами, т.е. организациями либо индивидуальными предпринимателями с последующей продажей их населению.

Осуществление заготовки деревьев для новогодних праздников гражданами на основании договоров - купли - продажи лесных насаждений вышеуказанными правовыми актами не допускается и может быть квалифицирована как незаконная рубка.

В целях организации снабжения жителей республики, Министерством был организован аукцион на право заключения договоров купли-продажи деревьев для новогодних праздников в 10 муниципальных районах.

Проведение аукциона было назначено на 08.12.2020 г., на него было выставлено 10 лотов.

К сожалению, в Министерство не обратилось ни одно муниципальное образование, ни одна муниципальная организация с информацией об их потребностях в деревьях для новогодних праздников.

Если бы такая информация была заблаговременно доведена до Министерства, она была бы учтена при организации аукционов на право заключения договоров купли – продажи деревьев для новогодних праздников.

Это привело к тому, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем, он был признан несостоявшимся.

В то же время следует отметить, что имеется положительный опыт в этой сфере. Так, организация из Кондопожского района заблаговременно обратилась в Министерство, сообщив о том, сколько деревьев для новогодних праздников ей необходимо.

Это позволило организовать и провести аукцион с учетом интересов обратившейся организации.

В настоящее время осуществить рубку деревьев для новогодних праздников возможно в полосе отвода автомобильной дороги после получения соответствующего согласования от организации, в чьем ведении находится данный линейный объект (ФКУ «Упрдор Кола», Управление автомобильных дорог Республики Карелия).

Также, деревья для новогодних праздников, вершинные части, неподлежащий сохранению подрост возможно приобрести у арендаторов лесных участков, осуществляющих использование лесов на территории соответствующего муниципального района.

Эта продукция образуется в ходе осуществления арендатором лесного участка лесозаготовительных и лесохозяйственных мероприятий.

Информацию об арендаторах можно получить в подведомственных Министерству учреждениях - лесничествах.

В ведомстве напомнили, что Кодексом об административных правонарушениях установлена ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной лесопродукции, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 400 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

Кроме того, за незаконную рубку (выкапывание) деревьев и кустарников действующим законодательством предусмотрено взыскание с виновников причиненного лесному фонду ущерба. Размер ущерба от незаконной рубки деревьев породы сосна, ель при диаметре ствола, не достигшем 12 см. составляет от 1200 рублей и более.

Таким образом, минимальный штраф плюс ущерб за незаконную рубку одной ели или сосны до 12 см. для гражданина в Республике Карелия составит более 4200 рублей.

Если ущерб лесному фонду составит более 5 тыс. рублей, то наступает уголовная ответственность.