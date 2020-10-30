В Петрозаводске найден водитель, грубо нарушивший ПДД

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения утром 29 октября на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, легковой автомобиль «Форд» начал сдавать назад на пешеходном переходе, в результате чего чуть не сбил пешеходов, переходивших дорогу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

В отношении водителя были составлены административные протоколы. В ГИБДД поблагодарили горожан за помощь в розыске автомобилиста-нарушителя.