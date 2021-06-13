13 июня 2021, 17:09
Происшествия

В Петрозаводске нашли автохама - водителя автобуса

С 33-летним мужчиной проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения ПДД

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска нашли водителя автобуса, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел 24 мая и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как маршрутный автобус №22 пронесся через перекресток проспекта Ленина и улицы Анохина на красный свет. Видео было выложено очевидцами в Сеть.

Нарушителем оказался мужчина 1988 года рождения. В отношении него было вынесено постановление об административном правонарушении. Также с мужчиной провели беседу о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Ленина
улица Анохина
автобус
красный свет
ГИБДД
новости петрозаводска