В Петрозаводске нашли автохама - водителя автобуса

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска нашли водителя автобуса, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Инцидент произошел 24 мая и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как маршрутный автобус №22 пронесся через перекресток проспекта Ленина и улицы Анохина на красный свет. Видео было выложено очевидцами в Сеть.

Нарушителем оказался мужчина 1988 года рождения. В отношении него было вынесено постановление об административном правонарушении. Также с мужчиной провели беседу о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД.