В Петрозаводске началось строительство новой автодороги с парковками

Госкомитет по строительному надзору сообщил о начале строительства новой автодороги в Петрозаводске. Проект включает создание дороги от улицы Чапаева с обустройством парковок в районе Паровозного сквера.

Длина будущей дороги составит более 500 метров, а ширина — от двух до четырех полос. Расчетная скорость движения по ней — 40 км/ч. Вдоль дороги планируется организовать две парковки на 165 машино-мест.

Кроме того, в Паровозном сквере появятся наружное освещение, тротуары и 50 новых деревьев. После завершения строительства, запланированного на август 2026 года, жители и гости города смогут подъезжать с улицы Чапаева прямо ко входу в крытый пешеходный мост над железнодорожными путями. Рядом с мостом будет расположена большая парковка, а еще одна, меньшая по размеру, появится у автовокзала.