Некоторые продукты заметно подешевели в Карелии

В Карелиястате рассказали жителям республики об изменении цен на продукты за неделю с 18 по 24 февраля. Статистика приводится на сайте ведомства.

Так, среди плодоовощной продукции подешевели огурцы (3,3%) и лук (1,2%). Подорожали капуста (3,5%), яблоки (2,4%), морковь (1,1%).

Из числа других товаров снизились цены на вареную и полукопченую колбасу, печенье и гречку (4,3 - 6,1%). Стали дороже чай, сыр, маргарин, сметана, макароны (2,1 - 2,9%).

Мониторинг цен на продукты питания ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске.