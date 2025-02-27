27 февраля 2025, 13:44
Общество

Завтрашний рейс автобуса из Петрозаводска в Беломорск отменили

Перевозчик отменил рейс Петрозаводск – Беломорск из-за технических неполадок
«Петрозаводск говорит»

Перевозчик «Карелавтотранс» предупредил пассажиров об отмене рейса автобуса по маршруту «Петрозаводск – Беломорск», запланированного на 27 февраля.

Автобус должен был отправляться в 13:45 в пятницу. Как сообщили в компании, рейс отменен по техническим причинам.

Пассажирам, купившим билеты, рекомендовано уточнить информацию о дальнейших изменениях в расписании. 

 

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новости Карелии
Петрозаводск
Беломорск
отмена рейса
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