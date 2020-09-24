В Петрозаводске мужчина демонстративно ограбил магазин

В полицию Петрозаводска обратилась работница одного из магазинов Ключевой. Женщина рассказала, что покупатель схватил с прилавка две бутылки дорогого алкоголя и убежал. Продавщица пыталась его догнать, но не смогла. Ущерб составил 1700 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний молодой человек. Мужчина рассказал стражам порядка, что спиртное он продал.

Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.