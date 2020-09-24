Росгвардейцы задержали пристававшего к посетителям ТЦ мужчину

Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам торгового центра в Кондопоге на улице Новокирпичная.

Причиной вызова стал один из посетителей. 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к посетителям и мешал работе продавцов.

Мужчине делали замечания, но он реагировал неадекватно, сообщает вневедомственная охрана.



В итоге нарушителя общественного порядка задержали и передали полиции. Ему будет грозить административная ответственность.