24 сентября 2020, 12:26
Росгвардейцы задержали пристававшего к посетителям ТЦ мужчину
Неадекватного посетителя передали полиции для разбирательства
Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам торгового центра в Кондопоге на улице Новокирпичная.
Причиной вызова стал один из посетителей. 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к посетителям и мешал работе продавцов.
Мужчине делали замечания, но он реагировал неадекватно, сообщает вневедомственная охрана.
В итоге нарушителя общественного порядка задержали и передали полиции. Ему будет грозить административная ответственность.