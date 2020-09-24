24 сентября 2020, 12:26
Происшествия

Росгвардейцы задержали пристававшего к посетителям ТЦ мужчину

Неадекватного посетителя передали полиции для разбирательства

Помощь росгвардейцев потребовалась сотрудникам торгового центра в Кондопоге на улице Новокирпичная.

Причиной вызова стал один из посетителей. 38-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к посетителям и мешал работе продавцов.

Мужчине делали замечания, но он реагировал неадекватно, сообщает вневедомственная охрана.

В итоге нарушителя общественного порядка задержали и передали полиции. Ему будет грозить административная ответственность.

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Метки: 
Полиция
новости Карелии
росгвардия
торговый центр
Кондопога
опьянение