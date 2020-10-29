В Петрозаводске Минтранс Карелии ловит нелегальных автоперевозчиков

Работники Минтранса Карелии, совместно с сотрудниками налоговой службы и МВД начали проведение мероприятий, направленных против автоперевозчиков, выполняющих нелегальные рейсовые маршруты пригородного и междугороднего сообщения, сообщает Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК.

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года в России отмечен рост числа ДТП с участием автобусов: их зафиксировано более 8000. В этих авариях погибли более 600 и ранены более 13 тыс. человек. При этом наибольшая тяжесть последствий регистрируется на маршрутах пассажирских перевозок автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении.

Основная часть нелегалов позиционируют свои услуги как таксисты, либо как перевозчики пассажиров по договорам фрахтования. Однако в подавляющем большинстве случаев они осуществляют регулярные поездки по конкретному маршруту с самостоятельно составленным расписанием и фиксированной стоимостью проезда. Плата с пассажиров взимается в процессе перевозки, билеты не выдаются, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинения вреда жизни и здоровью пассажиров не обеспечивается.

- Такие рейды с участием налоговиков и сотрудников правоохранительных органов будут проводиться регулярно. Поскольку, в первую очередь, нелегальные перевозчики подвергают опасности жизни и здоровье пассажиров, - отметила замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Юлия Мизинкова.

Специалисты Минтранса утверждают, что нелегалы экономят на всем: техническом обслуживании и техосмотре транспорта, соответствующем оборудовании салонов своих автомобилей. Как правило, не ведется санобработка салонов, не соблюдаются элементарные санитарные нормы. Сами водители не проходят медицинских предрейсовых осмотров. В итоге поездка с нелегалом в любой момент может обернуться трагедией, за которую ее жертвы и их родственники даже не смогут взыскать компенсаций с виновника аварии.

Для нарушителей, которых выявляют во время рейдов, предусмотрена ответственность по статьям 14.1., 14.1.2 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Фото с сайта правительства Карелии