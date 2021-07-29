В Петрозаводске кассир магазина придумала мошенническую схему

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники одного из магазинов. Они рассказали, что в выручке обнаружилась бутафорская купюра достоинством 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и выяснили, что фальшивые деньги сбыл мужчина, который купил что-то недорогое незадолго до закрытия. Позже выяснилось, что обнаружены еще три таких бутафорских купюры.

Выяснилось, что билеты банка приколов сбывали мужчины возрастом 34 и 44 года. Также оказалось, что деньги всегда принимала одна и та же кассирша. Полицейские считают, что женщина предложила своим знакомым приходить в ее смену и передавать ей ненастоящие деньги. Прибыль они делили поровну.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Фото МВД по РК