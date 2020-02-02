В Петрозаводске ищут молодую женщину, подозреваемую в мошенничестве

Полиция Петрозаводска ведет розыск Ирины Александровны Пекиной, 1984 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина подозревается в совершении мошенничества.

По паспорту она зарегистрирована как проживающая на Перевалке.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: 8953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.