02 февраля 2020, 11:59
Происшествия

В Петрозаводске ищут молодую женщину, подозреваемую в мошенничестве

Полиция просит помощи у всех, кто располагает информацией о нахождении Ирины Пекиной

Полиция Петрозаводска ведет розыск Ирины Александровны Пекиной, 1984 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина подозревается в совершении мошенничества.

По паспорту она зарегистрирована как проживающая на Перевалке.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: 8953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.

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мошенничество
Петрозаводск
Карелия
Перевалка