02 февраля 2020, 11:59
В Петрозаводске ищут молодую женщину, подозреваемую в мошенничестве
Полиция просит помощи у всех, кто располагает информацией о нахождении Ирины Пекиной
Полиция Петрозаводска ведет розыск Ирины Александровны Пекиной, 1984 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.
Женщина подозревается в совершении мошенничества.
По паспорту она зарегистрирована как проживающая на Перевалке.
Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефона: 8953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.