В Петрозаводске и районах будут отключать электричество

На следующей неделе сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат неотложные работы на объектах энергетики. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

Работы не будут проводиться 2 и 3 мая, а также в период с 7 по 10 мая. Однако 4-6 мая в ряде районов пройдут отключения электричества.

Отключения коснутся Петрозаводска, а также Кондопожского, Лоухского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского и Сегежского районов. Полный график можно посмотреть по ссылке. Фото: pixabay.com/Alexas_Fotos