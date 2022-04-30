Жителей Петрозаводска предупредили о повышении уровня воды в Лососинке

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска о повышении воды в Лососинке. Сообщение появилось в паблике ведомства.

На озере Лососинное сегодня в 14:30 был приоткрыт на 30 сантиметров затвор плотины. Из-за этого повысится уровень воды в реке в районе набережной Гюллинга.

Волна до города обычно идет один-два дня, уточнили в ЕДДС. Фото «Петрозаводск говорит»