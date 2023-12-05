В Петрозаводске девушка умерла от отравления жидкостью для вейпа

Текст: Елена Малишевская

В конце октября 22-летняя петрозаводчанка отмечала день рождения своего ребенка: вместе с гостями выпивала вино и курила вейп. На следующий день девушке стало плохо, ее привезли в БСМП. Вечером она впала в кому. Через несколько дней умерла. Двухлетний мальчик остался без мамы. Позже родственникам пришли результаты патологоанатомического исследования из Москвы. В документах написано, что к смерти привело отравление жидкостью для вейпа.

Эта трагедия, надеюсь, заставит задуматься многих. Вейпы часто называют «соской для взрослых» - люди даже не замечают, что не выпускают «курилку» из рук и изо рта. Одна из таких зависимых девушек — петрозаводчанка Мария, она согласилась нам дать интервью на условиях анонимности.

«Я перешла с сигарет на вейпы два с половиной года назад - по утрам мучил сильный кашель. Казалось, что я нашла идеальный вариант избавления от всего этого. И запаха такого сильного нет, как от сигарет, и кашель прошел. Но оказалось, что только на время: сейчас так же кашляю, если не сильнее».

Мария курит как одноразовые электронные сигареты, так и многоразовые испарители. К ним еще нужно покупать картриджи и жидкость для вейпа — жижу, как говорят вейперы. Разных вариантов этой жижи у Маши на подоконнике около трех десятков.

Чего тут только нет: от банального яблока до вкуса замороженного йогурта. Маркетологи ловко используют страсть девушек к коллекционированию «розовых баночек». Надо видеть, как стайка 35-летних барышень обменивается «курилками» по кругу: «А у тебя сегодня что? Манго? Дай попробовать!». Именно на такую группу потребителей в основном и рассчитан весь этот вейп-бизнес. В 35 уже есть деньги, чтобы потратиться на эти «приблуды», а надо сказать, что стоит это все немало.

Но куда тратить деньги — это личное дело каждого. Мария сама заработала, накупила себе какой-то фигни на весь подоконник, ну и что. Зависимость от вейпа, его разрушающее влияние на психику и на организм в целом — это гораздо страшнее.

«Я даже ночью с вейпом не расстаюсь. Сплю, а он у меня в руке. Просыпаюсь, первым делом — затяжка, а потом уже пошла по своим делам. Если я «курилку» вдруг не могу найти дома, то ору на мужа, на ребенка... И все начинают искать. Сын подходит и говорит: «Мамочка, я не хочу, чтобы ты умерла». В общем, это ад»,

- рассказывает Мария.

Девушка понимает, что зависима, более того, она напугана частыми историями про отравления вплоть до смертельного исхода. Возможно, Мария уже на пути к избавлению от зависимости. Хотя психиатр-нарколог Анна Одинцова уверяет, что это ох как непросто.

«По сути, причина использования и вейпов, и сигарет только одна: снять внутреннее напряжение. Это напряжение может быть вызвано разными факторами: сильный стресс, тревога, депрессия, раздражение, снижение работоспособности и так далее. Не важно. Суть в том, что человек не владеет здоровыми способами эмоциональной саморегуляции. Не принято в семье, не научился, или просто не знает, что можно иначе. А потом уже присоединяется зависимость от никотина, и все становится еще сложнее».

Вейп для взрослого человека может быть губителен, для подростка — и подавно. Об одном таком случае рассказал заместитель главного врача наркологического диспансера Карелии Анатолий Чертанов после очередной консультации в детской больнице:

"Мальчика привезли на операцию по поводу аппендицита, а он вдруг начал задыхаться. Ребенка спасли, но оказалось, что он вейпер со стажем и уже имеет серьезное поражение легких - вейп-индуцированную пневмонию. К сожалению, таких случаев теперь все больше".

Причиной вейп-индуцированной пневмонии становится накопление в легких компонентов аэрозоля электронных сигарет: глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и масляных добавок. Симптомы, которые должны насторожить: кашель, боль в груди, одышка, тошнота, потеря веса, усталость, головокружение. В острых случаях применяются инетнсивная терапия, искусственная вентиляция легких, препараты для восстановления работы дыхательной системы и сердца.

«Человеку 16 лет, а патология как у 60-летнего!»

Заместитель главного врача наркодиспансера Анатолий Чертанов рассказал еще об одном негативном эффекте вейпов: воздействии на миокард и работу сердца:

«Если о влиянии вейпов на легкие врачам уже более-менее известно, то нарушение работы сердца - область еще не изученная. При этом потребители вейпов (и подростки, и взрослые), теряющие сознание из-за внезапной аритмии или сосудистого спазма - распространенная вещь в практике как педиатров, так и наркологов».

Что делать, если вы заметили у ребенка вейп? Прежде всего — поговорить, советует психиатр-нарколог Анна Одинцова. И этот разговор должен быть спокойным. Подростку изначально трудно раскрываться, а в случае сильного давления или угрозы наказания он тем более не станет ничего рассказывать. Объясните, почему вы решили завести этот разговор: «Я волнуюсь, как ты...», «Я беспокоюсь о тебе...», «Я заметил/а, что …, и поэтому переживаю за тебя». Вы ведь любите своего ребенка? И именно поэтому переживаете за него? Так скажите об этом прямо!

«Систематическое и явное подтверждение любви, внимания, принятия, поддержки родителей - это основа благополучного взросления и психологического созревания ребенка. Обсудить риски для здоровья тоже необходимо, но не стоит надеяться, что эта информация окажет стопроцентный эффект. И тем более не стоит давить: «Ты инвалидом останешься!» и так далее. У подростков еще не сформировано мышление и принятие решений на перспективу. Проще говоря, они не думают о будущем так, как взрослые. Да и взрослые далеко не всегда...»,

- отметила Анна Одинцова.

Героиня нашей статьи Мария о своем будущем уже серьезно задумалась. Ее девятилетний сын прячет от мамы вейп, а муж, подъезжая к дому, всегда знает, что Маша дома: он слышит ее кашель из открытого окна на пятом этаже. По ее словам, от некоторых жидкостей для вейпа к вечеру язык и нёбо как будто обожжены.

Электронные сигареты вошли в жизнь человечества относительно недавно, поэтому у врачей мало накопленных данных о вреде вейпов. Производители активно продвигают свой товар как безопасную альтернативу курению. И образ человека с электронной «курилкой» вроде как одобряется обществом, в отличие от человека с сигаретой. Факты же говорят о другом: увлечение вейпами так же опасно, как и банальное «олдскульное» курение. // Фото: freepik.com.