Обучение по нацпроекту помогает мамам развивать свое дело

Жительницы Карелии с маленькими детьми успешно сочетают материнство и получение новых профессиональных компетенций.

В Медвежьегорском районе с 2019 года обучение в рамках нацпроекта прошли более 20 мам в декрете.

Валерия Ковальская в январе 2021 года обратилась в службу занятости Медвежьегорска в качестве безработной. У Валерии есть основное общее образование, несколько лет женщина работала кассиром торгового зала. Её целью было пройти переобучение и найти более интересную работу.

На встрече с профконсультантом Валерия заинтересовалась обучением по компетенции «Парикмахерское искусство», так как тестирование показало, что молодая мама – человек творческий и готова к работе над образами. В ноябре Валерия успешно закончила курсы, затем подготовила и защитила бизнес-план на экспертной комиссии в службе занятости населения и получила субсидию на открытие своего дела.

Напомним, национальный проект «Демография» реализуется с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. Бесплатно повысить квалификацию могут люди старше 50 лет и предпенсионного возраста (в том числе работающие), отдельные категории граждан до 35 лет, женщины с маленькими детьми (в том числе работающие) и некоторые другие категории. Сейчас завершается прием заявок на обучение. Все подробности по ссылке.

Фото: https://gov.karelia.ru