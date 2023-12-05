05 декабря 2023, 19:54
Общество

Обучение по нацпроекту помогает мамам развивать свое дело

Бесплатно стать специалистом по любимому направлению или повысить квалификацию женщинам помогает нацпроект «Демография», который разработан по решению Президента России Владимира Путина

Жительницы Карелии с маленькими детьми успешно сочетают материнство и получение новых профессиональных компетенций.

В Медвежьегорском районе с 2019 года обучение в рамках нацпроекта прошли более 20 мам в декрете.

Валерия Ковальская в январе 2021 года обратилась в службу занятости Медвежьегорска в качестве безработной. У Валерии есть основное общее образование, несколько лет женщина работала кассиром торгового зала. Её целью было пройти переобучение и найти более интересную работу.

На встрече с профконсультантом Валерия заинтересовалась обучением по компетенции «Парикмахерское искусство», так как тестирование показало, что молодая мама – человек творческий и готова к работе над образами. В ноябре Валерия успешно закончила курсы, затем подготовила и защитила бизнес-план на экспертной комиссии в службе занятости населения и получила субсидию на открытие своего дела.

Напомним, национальный проект «Демография» реализуется с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. Бесплатно повысить квалификацию могут люди старше 50 лет и предпенсионного возраста (в том числе работающие), отдельные категории граждан до 35 лет, женщины с маленькими детьми (в том числе работающие) и некоторые другие категории. Сейчас завершается прием заявок на обучение. Все подробности по ссылке.

Фото: https://gov.karelia.ru

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Метки: 
Медвежьегорский район
Валерия Ковальская
Владимир Путин
бесплатное образование
нацпроект
Повысить квалификацию бесплатно