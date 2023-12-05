На севере Карелии введена в эксплуатацию еще одна базовая станция

В поселке Плотина Лоухского района введена в эксплуатацию базовая станция. Ранее этот населенный пункт не входил в зону покрытия сотовых операторов. Теперь более 220 жителей поселка получили доступ к устойчивой мобильной связи и высокоскоростному интернету по технологии LTE (4G). Работы выполнены в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

Очень рады, что в нашем поселке появилась базовая станция. Благодаря интернету у жителей есть возможность не только свободно общаться с родными и близкими, но и дистанционно обучаться, получать государственные и муниципальные услуги, а также использовать иные цифровые сервисы,

- рассказывает Глава Плотинского сельского поселения Ольга Квяткевич.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства» реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В качестве ответственного исполнителя проекта на территории Карелии выступает ПАО «Ростелеком».

Проект предусматривает установку базовых станций сотовой связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек и не обеспеченных услугами сотовой связи.