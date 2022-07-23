В Петрозаводске дерево устроило плотину в ливневой канализации

Подрядчик приступил к работам по восстановлению сетей ливневой канализации у здания консерватории на улице Ленинградской. Об этом на своей странице сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

По словам градоначальника, ранее специалисты МКУ "Служба заказчика" неоднократно пытались промыть трубопровод, но безрезультатно.

— При осмотре трубы с помощью средств телеинспекции было выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями деревьев. По сути, на пути воды образовалась настоящая плотина из корней дерева, которые проросли внутри дренажной трубы,

— рассказал Любарский.

Дерево, ставшее причиной засора, пришлось снести и выкорчевать. В ходе выездного совещания с участием представителей «Службы заказчика», прокуратуры и специалистов администрации было принято решение установить новый колодец. Аварийный участок необходимо раскопать, провести перекладку труб и установить железобетонные кольца. По договору все мероприятия должны быть проведены до первого сентября. // Фото со страницы Владимира Любарского