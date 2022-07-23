Иммунолог предупредил о новой волне коронавируса в России

В России ожидается новая волна COVID-19, но она неопасна, это завершение эпидемии. Об этом “РИА Новости” рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— Можно сказать, что идет новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", — сказал Жемчугов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что рост заболеваемости COVID-19 в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.

