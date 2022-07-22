Движение по трассе «Кола» в сторону Карелии перекроют

Днем 25 июля будут разводить мост на автодороге «Кола» между Петербургом и Карелией. В этот момент перекроют движение, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение по трассе запретят на участке около Кировска в период с 15:00 до 15:45. В это время разведут Ладожский мост через Неву для прохода моторной яхты.

Разводка состоится лишь при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. // Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»