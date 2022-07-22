Школу в Пряже полностью отремонтируют в августе следующего года

Идет ремонт школы в Пряже. Сейчас меняют системы водоотведения, электрику, тепло- и водоснабжение приводят в порядок кровлю. Работы закончат до начала учебного года, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

При этом полный ремонт школы завершать только в августе следующего года – имеется в виду фасад и косметический ремонт внутри здания. Оно построено в 1980 году.

Пряжинская школа – лишь одна из 18, которые должны за два года отремонтировать капитально по федеральной программе. Но в 2023 году дополнительно отремонтируют еще 8 школ, Минпросвещения Рф одобрило республиканскую заявку.

Это школа №1 в Кондопоге, Пиндушская школа №1, Туксинская школа, школы №№ 3 и 2 в Пудоже, школа в поселке Пяльма, Олонецкая школа №1: улица К. Маркса, д. № 3а и улица. Урицкого, д. № 4. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте