Стал известен график отключений ТВ и радио в Петрозаводске

С 25 июля по 29 июля в Петрозаводске будут отключать телевизионные и радиотрансляции. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре, передает ЕДДС.

Сейчас на телебашне в Петрозаводске по улице Парковая, 35 идут покрасочные работы. При покраске на высоте частицы краски могут упасть на прилегающую территорию и ближайшие объекты в радиусе до 200 — 500 метров во время ветра.

Поэтому нужно внимательно выбирать места для парковки автомобилей и по возможности использовать защитные покрытия.

Работы по покраске ведутся также и вне графика отключения теле- и радиосигнала. Вот график отключений:

// Фото: pxhere.com