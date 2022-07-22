Кааламская врачебная амбулатория переехала в просторное помещение

Кааламская врачебная амбулатория открылась в новом помещении. Оно более просторное и светлое, теплое, оснащено современным оборудованием, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Раньше медицинское учреждение размещалось в арендованных помещениях, где было очень мало места, не хватало необходимого оснащения. Теперь в амбулатории есть кабинеты для приема пациентов, отдельно стоматологический, жилой блок для врачей-специалистов, которые приедут на выездной прием.

Амбулаторию оснастили необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Приобрели современную стоматологическую установку.

Медицинскую помощь людям оказывают зубной врач и две медсестры. Дважды в неделю приезжает фельдшер ФАПа из поселка Пуйккола.

В Сортавальской ЦРБ работают над привлечением в Кааламо фельдшера или врача общей практики. В поселке живут порядка 2600 человек, им нужна квалифицированная помощь. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте