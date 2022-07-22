Водителей в Петрозаводске снова проверят на трезвость

Сотрудники ГИБДД в субботу, 23 июля, будут искать на улицах Петрозаводска водителей-нарушителей. Автомобилистов проверят на состояние опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.

В рамках мероприятия «Контроль трезвости» инспекторы ДПС станут останавливать водителей и выявлять пьяных.

За полгода в Петрозаводске по вине водителей в состоянии опьянения произошло четыре аварии. В этих ДТП пострадали семеро. // Фото: www.shutterstock.com