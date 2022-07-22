22 июля 2022, 17:06
Водителей в Петрозаводске снова проверят на трезвость
Очередной рейд ГИБДД пройдет в карельской столице
Сотрудники ГИБДД в субботу, 23 июля, будут искать на улицах Петрозаводска водителей-нарушителей. Автомобилистов проверят на состояние опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.
В рамках мероприятия «Контроль трезвости» инспекторы ДПС станут останавливать водителей и выявлять пьяных.
За полгода в Петрозаводске по вине водителей в состоянии опьянения произошло четыре аварии. В этих ДТП пострадали семеро. // Фото: www.shutterstock.com