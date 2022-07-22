Выпавшего из гнезда краснокнижного птенца спасли в Карелии

Завершилась научно-исследовательская экспедиция в нацпарке «Водлозерский». Ученые исследовали гнездовые группировки редких птиц и спасли одного из их птенцов.

Изучали места обитания занесенных в Красную книгу орлана-белохвоста и скопы. Проверили 16 гнезд птиц первого вида и 5 – второго, то есть 21 гнездо. Специалисты использовали альпинистское снаряжение и квадрокопер.

Нашли обезвоженного и ослабленного птенца орлана, который выпал из гнезда на высоте 5-этажного дома. Птице провели реабилитационные мероприятия и вернули родителям.

Всего обнаружили 13 птенцов орлана, с популяцией этих птиц на Водлозерье все в порядке. Но птенцов скопы нашли только в одном гнезде, зато сразу троих.

Участники экспедиции окольцевали 9 птенцов орлана, на 1 птенца установили радиопередатчик, у всех взяли образцы крови для определения генетических особенностей и пола. // Фото: Национальный парк «Водлозерский»