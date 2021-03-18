В Петрозаводске будут судить пенсионера, зарезавшего женщину

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, 13 ноября 2020 года пенсионер, будучи пьяным, поссорился со своей знакомой. Мужчина схватил нож и нанес потерпевшей несколько ударов. Женщина умерла на месте происшествия.

Ранее пенсионер уже был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото pravdainform.com