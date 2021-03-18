Полиция Карелии разгромила бизнес по производству и сбыту наркотиков

Организаторы наркобизнеса задержаны петрозаводскими полицейскими, сообщает МВД Карелии.

Следствием установлено, что двое петрозаводчан 32 и 34 лет создали интернет-магазин по продаже наркотиков. Они приобрели в Петрозаводске и Прионежье два частных дома, где выращивали наркосодержащие растения. Фигуранты привлекли к незаконному бизнесу четверых подельников, которым через тайники-закладки поставлялись оптовые партии марихуаны для дальнейшего бесконтактного сбыта розничным клиентам.

Сейчас магазин закрыт. Полицейскими задокументировано десять фактов преступной деятельности, из оборота изъято более восьми килограммов «товара».

Кроме того, при обысках изъяты гаджеты и банковские карты, на которые осуществлялись переводы денег за наркотики. По версии следствия, итоговая сумма может исчисляться десятками миллионов рублей.

В настоящее время один из организаторов находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.

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