В Петрозаводске арестовали женщину по обвинению в убийстве сына

58-летнюю петрозаводчанку арестовали по обвинению в убийстве сына. Тело 40-летнего мужчины обнаружили в квартире.

Следователи предположили, что убийство произошло ночью 21 июня. У матери с сыном возник конфликт «из-за длительных неприязненных отношений». Женщина, как считают следователи, ударила сына ножом в грудь, ранение оказалось смертельным.

Женщина призналась в содеянном. Суд заключил ее под стражу. Назначены экспертизы, следственные действия продолжаются. // фото пресс-служба СУ СК по РК