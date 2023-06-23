Компанию в Петрозаводске наказали из-за принятого на работу рыбовода

Бывший госслужащий устроился на работу в организацию в карельской столице, руководство наказали. Это произошло после проверки военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона, сообщили в надзорном ведомстве.

Новый работник прежде служил в МЧС, а значит, новый работодатель обязан был уведомить силовое ведомство о его трудоустройстве. Однако он этого не сделал и тем самым нарушил законодательство о противодействии коррупции.

Возбудили административное дело о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Организация выплатит штраф в сумме 50 тысяч рублей по решению мирового суда. // фото: pixabay.com