Петрозаводчанин бесследно пропал еще 13 июня, его до сих пор не нашли

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Виктора Петрасовича Урбанаса. Мужчина 1975 года рождения исчез 10 дней назад, сообщили в МВД Карелии.

Он ушел из дома на улице Коммунистов 13 июня и не вернулся. Местонахождение горожанина неизвестно до сих пор.

Он был одет в бордовую футболку с надписью «СК», штаны бордового цвета, синюю кепку и серые кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 953 533 36 55, 8 920 017 60 45. // фото: МВД Карелии