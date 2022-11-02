В Петрозаводск приехал цирк без животных

В этом цирке зритель не услышит щелчков кнута тренера и не увидит печальных глаз животного, уставшего выполнять один и тот же старый трюк.

Бесстрашные артисты демонстрируют здесь удивительное мастерство, заряжая зрителя адреналином. В программе заявлено множество номеров, от которых перехватывает дыхание!

Это и отчаянные колумбийские каскадеры, работающие без страховки в «Колесе смерти». И отважные акробаты на мачтах, владеющие своим профессиональным секретом укрощения гравитации. Киргизские канатоходцы под самым куполом цирка продемонстрируют чудеса равновесия, а очаровательные и грациозные гимнастки поразят сложнейшими и зрелищными трюками на кольцах и канате.

Жонглеры тоже не остались в стороне, и как истинные профессионалы своего дела, могут жонглировать практически чем угодно, поэтому в шоу традиционные булавы заменят очень необычные конструкции. И, конечно же, в течение всего представления на этой арене зрителям будет дарить улыбки и хорошее настроение озорной и очень смешной клоун!

В антракте зрителей ждет поездка на мотоцикле с каскадером, возможность подняться под купол цирка на качелях, сладкая вата, попкорн и цирковые игрушки.

Кроме того, юные зрители могут принять участие в конкурсе рисунков на каждом представлении. Рисунки на тему «Цирк» можно передать работникам цирка при входе! Администрация цирка определит трех победителей в разных возрастных категориях и вручит их авторам классные призы во время представления.

Успевайте выбрать лучшие места. Подарите радость себе и своим детям!

Тел. кассы 8-965-097-53-52

Тел. для справок 8-918-866-36-17

Купол цирка расположен:

г.Петрозаводск , рядом с Гипермаркетом « ЛЕНТА» (пр.Комсомольский 27)

Представления состоятся:

5 ноября (суббота) - в 17-00

6 ноября (воскресенье) - в 13-00

На правах рекламы. ИП Носиров Хуршед Махсудович, ИНН 263115564362